عاجل.. حبس عصابة بالجيزة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة جواهرجي

قررت جهات التحقيق حبس عصابة تتزعمها سيدة و3 رجال بينهم زوجها بتهمة سرقة جواهرجي من محافظة الغربية بعد استدراجه إلى كرداسة بزعم أنّ سيدة أعمال قعيدة ترغب في شراء كمية من المشغولات الذهبية، وأن المجني عليه حضر من المحلة، واستدرج في «توك توك» من قبل المتهمين.

خديعة سيدة أعمال

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه تلقى اتصالًا هاتفيًا شاب أدعى أنه يعمل لدى سيدة أعمال تقيم في فيلا بمنطقة المنصورية في الجيزة وترغب في شراء كمية من المشغولات الذهبية وأن المجني عليه تواصل مع تلك السيدة التي أكدت له خلال حديثها رغبتها في شراء عدد من الغوايش الذهبية.

سرقة 4 غوايش

وأوضحت تحريات المباحث أن سيدة في العقد الرابع من عمرها تزعمت العصابة هي زوجة أحد المتهمين الذين نفذوا جريمة السرقة وعند حضور المجني عليه اعتدوا عليه بالضرب في أحد الطرق بكرداسة وتمكنوا من سرقة 4 غوايش ذهبية وفروا هاربين بعد أن نصبوا فخًا للمجني عليه ونجحوا في استدراجه من المحلة إلى الجيزة لكن مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة تمكنت من القبض على الجناة.