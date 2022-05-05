أفلام العيد.. السينما تستعيد نجومها الكبار في موسم استثنائي (فيديو)

موسم مختلف واستثنائي شهده عيد الفطر المبارك، حيث نجحت الأفلام المعروضة في السينمات، في جذب الجمهور إلى شباك التذاكر، وتحقيق إيرادات ضخمة وصلت لأكثر من 15 مليون جنيه منذ بداية الموسم قبل أيام، وتصدّر قائمة الإيرادات فيلم واحد تاني، بطولة أحمد حلمي، الذي عاد إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب نحو 3 سنوات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أفلام العيد.. السينما تستعيد نجومها الكبار في موسم استثنائي»، استعرض الأفلام المعروضة في الموسم، ومنها فيلم واحد تاني من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبي ونسرين أمين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد بطل الفيلم شخصية ممثل يعمل أخصائي اجتماعي، يكتشف بعد أن يلتقي زملاءه القدامى أنّ فاشل وفاقد للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يعيد إليه شغفه من جديد، لكن الأمور تنحرف بشكل غير متوقع.

فيلم العنكبوت

وتابع التقرير، أنّ فيلم العنكبوت، ثاني الأفلام في موسم العيد، وهو بطولة الفنان أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، وإخراج أحمد جلال، وتدور أحداثه في إطار أكشن عن أزمات رجال المافيا، وتجسد فيه منى زكي شخصية مرشدة سياحية تتحدّث باللغة الكورية في بعض المشاهد.

فيلم زومبي

أما الفيلم الثالث فذكر التقرير أنّه فيلم زومبي، بطولة الفنان علي ربيع، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف والفنان الكبير محمد محمود، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فرقة غناء شعبية، فيها مطرب شعبي يجسده الفنان علي ربيع والشاعر الذي يجسد دوره الفنان حمدي الميرغني.