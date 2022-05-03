أحمد حلمى يتصدر بـ «واحد تانى» إيرادات أفلام العيد بـ 6 ملايين جنيه

حالة واسعة من الإقبال شهدتها دور العرض السينمائى فى مصر خلال الأيام الأولى من عيد الفطر، الذى يشهد منافسة بين 3 أفلام خلال الموسم السينمائى على «عيدية» الجمهور، حيث وصلت على مدار يومين إلى 12 مليون جنيه، وكشفت المؤشرات الأوّلية تصدُّر فيلم «واحد تانى» للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة الفنان أحمد حلمى قائمة الإيرادات اليومية على مدار يومَى الوقفة وأول أيام العيد ليتجاوز إجمالى ما حققه الفيلم 6 ملايين جنيه، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما جاء فيلم «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، والذى جمع فى بطولته أحمد السقا ومنى زكى، فى المركز الثانى بقائمة الإيرادات، بعد ما حقق فى أول أيامه 462 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 ملايين و623 ألف جنيه فى ثانى أيامه بدور العرض، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم إلى 4 ملايين جنيه، أما المركز الثالث والأخير فكان من نصيب فيلم «زومبى» بطولة عدد من نجوم «مسرح مصر»، فلم يحقق سوى 2 مليون و335 ألف جنيه، جاءت بواقع 118 ألف جنيه فى أول يوم عرض، بالإضافة إلى 2 مليون و217 ألفاً فى ثانى أيامه.

وبالرغم من تأجيل عرض فيلم «أشباح أوروبا» للمخرج محمد حماقى، قبل ساعات من طرحه فى دور العرض السينمائى، ضمن أفلام موسم عيد الفطر، تم عرض الفيلم فى عدد من دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين بالإضافة إلى عمان، وكشف مصدر لـ«الوطن» أن سبب تأجيل الفيلم، الذى تم الانتهاء من تصويره فى 2019 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، يرجع إلى الخلافات والدعاوى القضائية بين منتج الفيلم محمد وزيرى وبطلته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى. ومن جانبه أوضح الموزع السينمائى صفوت الهلباوى أن الموسم الحالى أفضل من مواسم عامى 2021 و2020، بالرغم من قلة الأفلام المعروضة، قائلاً: «حجم الأفلام مختلف هذا الموسم، فهى أفلام ذات إنتاج ضخم وبالتالى تعوّض قلة الأفلام».

وتابع «الهلباوى» فى حديثه لـ«الوطن»: «الإيرادات مُرضية بالنسبة لفيلم أحمد حلمى، وسيستمر فى تحقيق الإيرادات، خاصة أن الفيلم معتمد على حملة دعاية جيدة، وذلك بخلاف أن حلمى نجم الأسرة الأول، بينما تعرّض فيلم أحمد السقا للظلم نسبياً بسبب تأخير الدعاية، وأعتقد أن الفيلم سيحقق إيرادات أعلى بعد العيد، فهو فيلم أكشن من العيار الثقيل على قدر المنافسة».

وعن قلة عدد الأعمال المشاركة فى الموسم، أوضح: «فى المعتاد كان يتراوح عدد الأفلام المعروضة فى عيد الفطر من 5 إلى 6 أفلام، ولكن الوضع اختلف تماماً بعد أزمة كورونا، حيث كان يتم عرض أفلام بميزانيات إنتاجية ضعيفة، وهذا العام شاهدنا مشاركة أعمال ذات إنتاج ضخم وبالتالى بدأ الوضع يعود إلى سابق عهده، وأعتقد أن 3 أفلام هو عدد مناسب، وذلك بجانب مساعدة الأفلام الأجنبية فى عروض القاعات المتبقية».