إزالة 5 مبانٍ خرسانية في القليوبية.. وتحذيرات شديدة من المحافظ

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية بالقليوبية من رصد عدد من حالات البناء المخالف بنطاق مركز طوخ، حيث شنت أجهزة المحافظة حملة مكبرة، لإزالة التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية ميت كنانة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، التي تم رصدها من قبَل المتغيرات المكانية.

التصدي بحزم للمخالفات

جاءت الحملة ضمن سلسلة من الحملات تنفذها محافظة القليوبية للتصدي بكل حزم لحالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بشكل فوري، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

إزالة منازل وأسقف

أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بناء مسلح بدون ترخيص بمساحة 1250 متراً، وتنوعت الإزالات ما بين منزل: 4 أدوار خرسانية وأعمدة الطابق الخامس وغرفة سطح، كذلك حوائط أرضي لمنزل، بالإضافة إلى أسقف ثاني وثالث علوي بالكامل لأحد المنازل، وسويسي مبني على أرض زراعية، وتم فك شدة خشبية تم صبها لبناء سقف الدور الأرضي، وجميعهم تم بناؤهم بدون تراخيص، وصادر لهم قرارات إزالة، وتمت العملية بالكامل بمعدات المحافظة ومركز ومدينة طوخ.

محافظ القليوبية يحذر

وأهاب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالمواطنين عدم الشروع في البناء إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة، واتباع القانون لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكداً أن تلك الحملات ستكون بصفة يومية ومستمرة لإزالة أي تعديات في مهدها، والعمل على التخلص منها فوراً، مطالباً جميع المواطنين باحترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء على جميع الأراضي، حفاظاً على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم بين مجالس المدن وجهات الولاية، للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات، أياً كان نوعها في هذا الشأن، مُشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.