رفع 30 طن مخلفات وإزالة بناء مخالف في حملات مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لقرية نيدة في أخميم بسوهاج، برئاسة أشرف عسكر رئيس القرية، حملة لإزالة للتعديات ووقف أعمال البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية وفك الشدة الخشبية للتعدي بالبناء على أرض زراعية أملاك دولة خارج الحيز العمراني على مساحة 375 مترا، بناحية قرية الصوامعة شرق التابعة لقرية نيدة بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وشدد رئيس مركز ومدينة أخميم، على تطبيق القانون بكل حزم لوقف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفعيل فرق الرصد والإبلاغ الفوري عن أي تعديات على الأراضي في سوهاج، والتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في طهطا

وفي إطار آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بتنفيذ إزالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، على مساحة 14 سهما تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة.

رفع القمامة والمخلفات من الشوارع

كما أسفرت حملات الوحدة المحلية عن رفع حوالي أكثر من 30 طن مخلفات وتراكمات بنطاق ترعة الجرجاوية وقرية الحريدية البحرية والقبلية والقييصات وغيرها من القرى والنجوع بمجلس قروي نزلة القاضي.

كما تم تمهيد وتسوية طريق «بنجا - طهطا» بمركز طهطا، حرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع والمظهر الحضاري اللائق.