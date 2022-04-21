رفع 50 طن أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بأخميم بسوهاج

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج، بقيادة حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات فى قرى ومدينة أخميم.

رفع 30 طن مخلفات من مدينة أخميم

وشهدت الحملات رفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات بشوارع امتداد أبو القاسم وشارع حلمي الشريف وشارع ناصر الزراعي والمنطقة الأثرية ومنطقة أم هاشم في مدينة أخميم، وتنفيذ حملة نظافة بمنطقة شارع القاضي وبمحيط مسجد الأسيوطي وعدد من شوارع أخميم، ورفع أكثر من 30 طن أتربة ومخلفات.

إزالة إشغال طريق بقرية نيدة بأخميم

كما شهدت الحملة إزالة إشغال طريق دون ترخيص في قرية نيدة بمركز أخميم، عبارة عن فراشة علي الطريق العام بناحية عرب الأطاولة، إضافة لتواصل أعمال النظافة بقرية الحواويش بمركز أخميم، ورفع نحو 20 طنا من المخلفات الصلبة من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية وطريق السلاموني والديابات بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وقال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، إنّ الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة الميدانية والتواجد في الشارع، ورفع كفاءة وجودة الطرق والشوارع بمحافظة سوهاج.

إزالة الإشغالات بصفة دورية من مركز أخميم

وشدد على التواجد الميداني في الشارع، وتكثيف الجهود في رفع كفاءة وجودة الطرق، وتفعيل حملات النظافة ورفع الإشغالات بصفة يومية، ومنع تراكم المخلفات وإزالتها بصفة دورية، وتوسعة وتمهيد الطرق وتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات، والعمل على إبراز المظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة أخميم.