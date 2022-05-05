مواصفات ورقة امتحان الأحياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الأحياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تعقد ورقيا وإلكترونيا، أي بنمط الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية التي يتم وضعها من قبل الإدارة التعليمية وفق هذه المواصفات، مؤكدة أنّ الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وحصلت «الوطن» على المواصفات الفنية لورقة امتحان مادة الأحياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تتنوع أسئلتها لقياس الفهم والتطبيق والتحليل.

الصف الأول الثانوي: باب توارث الصفات: نواتج التعلم:

- يشرح دور الكروموسومات الجنسية في تحديد جنس الجنين.

- يميز بين بعض الحالات الكروموسومية الشاذة في الإنسان.

- يشرح الخصائص المميزة للممالك الخمس الشعب والطوائف للكائنات الحية.

المستوى المعرفي

- الفهم.

- التطبيق.

عدد الأسئلة

- 3 أسئلة.

الدرجة

- 6 درجات.

الصف الثاني الثانوي: باب الإخراج والإحساس: نواتج التعلم

- يستنتج دور الجلد في حفظ الاتزان الداخلي لجسم الإنسان.

- يستنتج الملائمة الوظيفية لمكونات الجهاز البولي في حفظ الاتزان الداخلي لجسم الإنسان.

- يستنتج دور الأوكسينات في تفسير ظاهرة الانتحاء في النبات.

- يفسر كيفية حدوث الفعل المنعكس.

- يٌعرف بعض وظائف الجهاز الذاتي للإنسان.

المستوى المعرفي

- الفهم.

- التحليل.

- التطبيق.

عدد الأسئلة

6 أسئلة.

الدرجات

9 درجات.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، ويوم الثلاثاء الموافق 24 مايو لطلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يتم عقد امتحان بديل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو.

وأضاف «شوقي» في خطابه للمديريات، أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدا أنّ الرسوب مصير أي طالب يهكر جهاز التابلت.