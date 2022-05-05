«التعليم» توجه بمراجعة تقييمات الصفوف الأولى وتقدم نصائح مهمة للنقل

شددت مديريات التربية والتعليم على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة مراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب وإخطار إدارة المرحلة؛ لتشكيل لجنة لمراجعة التقييمات قبل بدء الامتحانات، ومراجعة عملية تقييمات أطفال الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات وتحليل التقييمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطاب لوضع خطة علاجية لهم.

وأضافت المديريات في خطاب للإدارات التعليمية، أن تقييمات الصفوف الأولى تقيس مدى اكتسابهم للمهارات المطلوبة تعلمها، خلال فترة الفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة الالتزام بها بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني.

مراجعات مكثفة لطلاب النقل قبل الامتحانات

وبالنسبة لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس، وفرت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المراجعات المكثفة على قناة مدرستنا التعليمية؛ لمراجعة المقرر الدراسي للطلاب قبل انطلاق الامتحانات، والتي تبدأ يوم 7 مايو الجاري، وتعقد ورقياً في المدارس في لجان مطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وأكدت أنّ سؤال «بم تفسر»، و«دلل على ما يأتي» من الأسئلة الأساسية في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، موضحة أنّها وفرت مراجعة على درس «سيف الدين قطز» في صورة سؤال «بم تفسر»، من خلال مراجعة على ما تم دراسته على قناة مدرستنا.

والنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفرت تدريباً على قاعدة «شبه الجملة» وكيفية استخدامها خلال قناة مدرستنا بمجموعة من الكلمات واستخدامها مرة في صيغة ظرف ومرة في صيغة جار ومجرور، من درس «التبادل والتكامل» في مادة اللغة العربية.

أيضاً وفرت تدريب حول كيفية تحويل الكسور لشكل مكافئ لتسهيل عملية الجمع، وحل المسائل للتأكد من الإلمام بالقانون، من درس «جمع الكسور العشرية باستخدام الكسور المتكافئة» بمادة الرياضيات، لطلاب الصف الرابع الابتدائي.