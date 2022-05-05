طفلة تتخلص من حياتها في كفر الشيخ.. «حالتها النفسية سيئة»

أقدمت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، على التخلص من حياتها شنقا داخل منزلها في قرية شابة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، عن طريق سيارة الإسعاف عقب اكتشاف الأسرة الواقعة.

بلاغ بتخلص فتاة من حياتها في منزل أسرتها

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلة تدعى «ع . إ . ع . خ»، 15 عاما، تخلصت من حياتها شنقا داخل منزلها بقرية شابة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، برئاسة الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتحت إشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى القرية وكذلك مستشفى دسوق العام، حيث تبين أن الطفلة كانت تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة وجود خلافات عائلية الأمر الذي دعاها للإقدام على الانتحار شنقًا، داخل منزل أهليتها.

تحرير محضر وجار العرض على جهات التحقيق

وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان الطفلة من مشرحة مستشفى دسوق العام، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارة إسعاف.

وأمرت جهات التحقيق بكفر الشيخ بتشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي وذلك لمعرفة كيف وقع الحادث تمهيدا لإصدار قرار بشأنها، كما سيجري استجواب أهلها لمعرفة لماذا أقدمت على التخلص من حياتها شنقا بالرغم من صغر سنها.