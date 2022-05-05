بعد واقعة «الفلوس المحترقة».. 4 طرق للحفاظ على الأموال من التلف

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر خبر حرق زوجة لأموال زوجها بقيمة تصل إلى 420 ألف جنيه، بعد أن خبأها في فرن بوتاجاز المنزل، ما جعل الكثير من المواطنين الذين يخبئون أموالهم في المنزل يخشون من حدوث ذلك الموقف معهم، وبدأوا يبحثون عن أفضل الطرق لتوفير الأموال والحفاظ عليها حتى يستطيعوا الحفاظ على نقودهم من التلف.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء نوضح من خلال هذا التقرير أفضل الطرق للحفاظ على الأموال من التلف أو السرقة بحسب حديث أماني حمزة خبيرة الاقتصاد المنزلي لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

4 طرق للحفاظ على الأموال

هناك العديد من الطرق التي يمكن الحفاظ على الأموال من خلالها، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

1- حسابات التوفير في البنوك

تعد حسابات البنوك من أكثر الطرق التي يستخدمها المواطنون والعملاء للحفاظ على أموالهم في البنوك، إذ إنها تتيح لهم فرصة سحب ما يريدونه من أموال أثناء تواجدهم خارج المنزل، دون أن يضطروا إلى حملها معهم عند الخروج، فلا يمكن أن يتم سرقتها أو تعرضها للتلف مثل الحرق أو أي من الطرق الأخرى التي تعرضها للتلف.

2- شهادات الادخار والاستثمار

تتميز شهادات الادخار والاستثمار بأنها تمنح العميل فرصة الحصول على عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي بنسبة يتم الاتفاق عليها عند شراء الشهادة، وتعد تلك الشهادات من أكثر الطرق التي يلجأ لها المواطنون للحفاظ على أموالهم من التعرض للتلف أو السرقة، فضلا عن حرصهم على استثمار تلك الأموال بالحصول على فوائد وعوائد لها.

3- شراء الذهب

خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ أن بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع التدريجي، حتى تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1000 جنيه، ما جعل الكثير من المواطنين يتوقعون عدم عودته للأسعار الطبيعية مرة أخرى، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى شراء الذهب خاصة السبائك الذهبية، للحفاظ على قيمة الأموال من التلف، مع ضمان عدم خسارتهم عند بيعه.

4 - شراء العقارات

يعد شراء العقارات من أكثر الطرق الآمنة للكثيرين الراغبين في توفير الأموال، الخاصة بهم والحفاظ عليها، كما أنها تمكن صاحب العقار من تأجير الشقة أو العمارة، للحصول على قيمة الإيجار من الساكن كل شهر، مع ضمان قيمة الأموال التي تم دفعها في العقار، فضلًا عن زيادة أسعار العقارات يومًا بعد يوم.