شكل ومواصفات الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2022، مؤكدة أنّ إجمالي عدد الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي 5 أسئلة، بمجموع الدرجة الكلية للأسئلة 15 درجة، وزمن الإجابة ساعة.

مواصفات الأسئلة المقالية للغة العربية للصف الثاني الثانوي

وأوضح المركز نواتج التعلم التي سيتم قياسها للأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي في الأدب والبلاغة والتعبير، وهي كما يلي:

الأدب

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «فهم» بدرجة واحدة، عن معرفة خصائص الأساليب الأدبية وأنماطها يتناول أحد الموضوعات الآتية «مقدمة عن الأدب الأندلسي أو فن المقال».

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «فهم» بدرجة واحدة، عن معرفة خصائص الأساليب الأدبية وأنماطها يتناول أحد الموضوعات الأتية «الغزل في العصر العباسي أو المدرسة الرومانتيكية أو الشعر الوطني».

البلاغة

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «تحليل» بدرجة واحدة عن تطبيق المفاهيم البلاغية التي درسها، ويتناول «الأسلوب الخبر أو الأسلوب الإنشائي».

تعبير وظيفي

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «التطبيق» بثلاث درجات عن تكوين كلمات وجمل وفقرات، وإنتاج الفكر وترتيبها وتنظيم كتابتها، انتقاء الكلمات والعبارات والجمل.

تعبير إبداعي

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «مستويات عليا» بـ9 درجات تكوين كلمات وجمل وفقرات، وإنتاج الفكر وترتيبها وتنظيم كتابتها، انتقاء الكلمات والعبارات والجمل.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراس الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي كما يلي:

- 11 مايو عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.

- 12 مايو عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022.

- 30 مايو عقد امتحانات الصف الأول الثانوي، للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية.

- 30 مايو عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية.