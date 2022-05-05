توريد 2278 طن قمح بصوامع الغربية في أول أيام العمل بعد عيد الفطر

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة التي تسعى إلى تكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

انتظام استلام القمح

وأوضح محافظ الغربية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن صوامع المحافظة استقبلت اليوم الخميس، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ما يقرب من 2278 طن قمح من البنك الزراعي وشركة المطاحن والشركة المصرية القابضة، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 4561 طن قمح في 22 صومعة وموقع تخزيني في مدن ومراكز وقرى المحافظة.

المستهدف 246 ألف طن قمح

وأضاف محافظ الغربية، أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها مبكرا قبل بدء موسم الحصاد وأصبحت مستعدة من أجل استقبال 246 ألف طن من القمح، ويبلغ عددها 22 موقعا تخزينيا وتم تجهيزها طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك يومياً من الساعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لاستقبال جميع الكميات المستهدفة في الوقت المحدد مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكافة الجهات المعنية، مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام.