رئيس التحرير

محمود مسلم

توريد 2278 طن قمح بصوامع الغربية في أول أيام العمل بعد عيد الفطر

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:57 م | الخميس 05 مايو 2022
توريد القمح

توريد القمح

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة التي تسعى إلى تكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

انتظام استلام القمح

وأوضح محافظ الغربية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن صوامع المحافظة استقبلت اليوم الخميس، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ما يقرب من 2278 طن قمح من البنك الزراعي وشركة المطاحن والشركة المصرية القابضة، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 4561 طن قمح في 22 صومعة وموقع تخزيني في مدن ومراكز وقرى المحافظة.

المستهدف 246 ألف طن قمح

وأضاف محافظ الغربية، أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها مبكرا قبل بدء موسم الحصاد وأصبحت مستعدة من أجل استقبال 246 ألف طن من القمح، ويبلغ عددها  22 موقعا تخزينيا وتم تجهيزها طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك يومياً من الساعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لاستقبال جميع الكميات المستهدفة في الوقت المحدد مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكافة الجهات المعنية، مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام.

اقرأ المزيد:

توقف توريد القمح بشونة دار السلام أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

بدء توريد القمح من المزارعين لصوامع الإسكندرية ثالث أيام عيد الفطر

ندوات إرشادية بالنوبارية لمتابعة حصاد القمح وحث المزارعين على توريد المحصول

ندوة إرشادية للمزارعين عن أحدث آليات توريد القمح بالشرقية

بدء توريد القمح بالغربية اليوم.. و22 صومعة لاستلام المحصول

محافظ أسيوط: زيادة الإقبال على توريد القمح

بدء حصاد القمح بدمياط.. توريد 3 أطنان لشونة السنانية

توريد القمح.. 22 موقعا جاهزة لاستلام المحصول بالغربية وحوافز للمزارعين

سعر توريد القمح 2022 في محافظات مصر.. حسب درجة النقاوة  
بقلم رفيق محمد ناصف