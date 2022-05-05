«الغرف السياحية»: فتح باب التقدم للحج السياحي سيستمر لمدة أسبوعين

قال ناصر تركي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الضوابط المنظمة للحج السياحي ستصدر خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن فتح باب تقدم المواطنين للحج، سيستمر لمدة أسبوعين على الأكثر، على أن يتم بعدها إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين من بين المتقدمين.

وتابع: أن «وزارة السياحة لم تتأخر فى استصدار ضوابط الحج السياحي، والأمور تسير في إطارها الطبيعي، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تعلن إلى الآن، الضوابط النهائية المنظمة لحج هذا العام».

أسعار برامج الحج ستبدأ من 110 آلاف جنيه

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار برامج الحج لم تحدد بالضبط عند إعلان الضوابط، نظرا لعدم معرفة أسعار العديد من الخدمات التي تدخل ضمن تكلفة برنامج الحج السياحي، كقيمة خدمات إقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات، وأسعار تذاكر الطيران الخاصة بالحج، والأسعار النهائية لفنادق إقامة الحجاج بمكة والمدينة، التي تختلف بين كل مستوى والآخر، فضلا عن أسعار وسائل النقل الداخلي بالمملكة العربية السعودية، متوقعا ألا تقل أسعار برامج الحج بالنسبة للمستوى الاقتصاديب عن 110 آلاف جنيه.

لا يوجد حج بري هذا العام

أوضح تركي، أن بسبب قلة عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي لهذا العام التي تبلغ نحو 9 آلاف تأشيرة، فإنه لن يكون هناك حج بري، وستكون كل برامج الحج السياحي «طيران»، مشيرا إلى أن ضوابط الحج السياحي لهذا العام، ستراعي في تحديد السقف عدد الأسماء المطلوب من كل شركة سياحة، عدم تداول أو بيع التأشيرات بين شركات السياحة المنظمة للحج.

ضرورة وجود ضوابط لمنع اختراق منظومة الحج المصرية

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، المسئولين المصريين بوضع آليات وضوابط تمنع حدوث أى إختراق لنظام الحج، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو موسم العمرة الحالي، الذي تم اختراقه من السماسرة، ما أضاع حقوق المواطنين المصريين والدولة، وشركات السياحة المنظمة للرحلات.