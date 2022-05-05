توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة ونشاط للرياح والعظمى تصل لـ41

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ يسود غدا الجمعة، الموافق 6 مايو الجاري، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم السبت المقبل، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى21

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.