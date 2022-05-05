تشييع جثامين 3 طلاب بطب وهندسة بالمنوفية في جنازة مهيبة (فيديو)

شيع الآلاف من أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة الطلاب الثلاثة الذين توفوا غرقا بعد سقوط سيارتهم في ترعة النعناعية بسبب اختلال عجلة القيادة وفق التحقيقات الأولية، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسر الشباب طلاب كلية الطب والهندسة.

حزن في أشمون على وفاة 3 طلاب

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية، عقب وفاة ثلاثة شباب من طلاب كليتي الطب والهندسة، في حادث مروع وقفزهم بسيارتهم الملاكي في ترعة النعناعية، وانهار المشاركون في تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

صدمة في أشمون بسبب وفاة الطلاب الثلاثة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، خبر وفاة الشباب الثلاثة على نطاق واسع، وقال أحد الأشخاص يدعى محمد فتحي «ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم صدمة كبيرة أوي على الجميع»، وقالت سوسن الجمال «لا حول ولا قوة إلا بالله صدمة كبيرة للجميع شباب زي الورد ماتوا في العيد»، فيما قالت لطيفة أحمد «الشباب الثلاثة متفوقين وطلاب في كليات الطب والهندسة ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم».

وشهد مركز أشمون في المنوفية، وفاة 3 شباب من طلاب كليتي الطب والهندسة، في حادث مروع إثر سقوطهم بسيارة ملاكي في ترعة النعناعية، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفق توجيهات اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية.