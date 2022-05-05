بريد الوطن .. ألو..

أنا الماضى اللى سبتيه وراكى

واتناسيتيه

ألو..

أنا الدنيا اللى من بعدك بتضيق ف عنيه

ألووو..

وأنا الحاجة اللى أنا ف البُعد

جاية عليه

ألوووو

وأنا الدمع اللى ليل ونهار نازل ف عنيه

ألو

تسيبى ازاى ضنى روحك

وليه تنسيه

وليه

يا دنيا ف حالنا م الأول

ماسبتيش؟.. عيب!

ليه اختارتينا نتقابل

ما دام شايفة الفراق ف الغيب

مفيش فى الجرح أصعب من لُقاك بحبيب

تآمن بيه يآمن لك وبرضه يسيب

محمد خميس الحاوى

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