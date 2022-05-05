سطو مسلح على محل مجوهرات شانيل وسط باريس (فيديو)

شن أربعة ملثمين عملية سطو مسلح على محل مجوهرات شانيل الشهير، وسط العاصمة الفرنسية باريس، ولاذوا بالفرار دون أن يعترضهم أحد.

فيديو يوثق عملية السطو المسلح على محل المجوهرات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عملية السطو، حيث وثق مقطع الفيديو أربعة أشخاص ملثمين يرتدون ملابس سوداء، وهم يغادرون المحل على متن دراجتين ناريتين بعد الاستيلاء على المجوهرات، دون أن يعترضهم أحد.

PARIS - Une bijouterie Chanel a été braquée par au moins quatre individus armés ce jeudi, rue de la Paix, à deux pas de la place Vendôme. Le montant du préjudice n’est pas encore connu (Le Figaro). pic.twitter.com/H50tJI17Vw — Le Globe (@LeGlobe_info) May 5, 2022

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية أن الملثمين كانوا مسلحين ببندقية قنص، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.

الشرطة الفرنسية: لا معلومات لدينا عن هوية اللصوص

ولم يكشف مسؤولو محل مجوهرات شانيل عن قيمة البضائع المسروقة من المحل، كما أكدت الشرطة الفرنسية أنه لا توجد معلومات لديها عن هويات اللصوص.