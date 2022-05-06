4 أشياء تمنع قبولك في حج القرعة وتحرمك من السفر لأداء الفريضة

يستمر التقديم على حج القرعة التابع لوزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، إذ ينتهي الأول اليوم الجمعة الموافق 6 مايو، ويستمر فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية حتى الأسبوع القادم، لذا يكثر البحث عن الأمور الخاصة بهذا النوع من الحج، لمعرفة أحقيتهم في السفر وأداء الفريضة.

ويتساءل الكثيرين عن المعوقات التي تمنع قبولك في حج القرعة التابع للتضامن والداخلية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

أمور تمنع قبولك في حج القرعة

- إذا كنت تعاني من أمراض مثل الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة والأمراض النفسية والزهايمر والأمراض العصبية، فإنه لا يتم قبولك في حج القرعة، إذ يجب أن تقدم شهادة صحية تثبت خلوك من تلك الأمراض المذكورة.

- إذا كنت لم تستكمل التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.

-أن يكون سبق لك أداء فريضة الحج.

- إذا كنت تحمل جنسية أخرى غير المصرية.

طرق التقديم على الحج

ويمكن التقديم على حج القرعة التابع لوزارة الداخلية عن طريق إحضار الأوراق المطلوبة والذهاب إلى أي مركز أو قسم شرطة وتسديد تكاليف طلب الحج.

كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية من خلال الضغط هنا.

عند الدخول على الرابط أعلاه يتم خصم مبلغ طلب الحج من خلال بطاقة الائتمان، وفي حال التقديم في أي مركز شرطة عليك كتابة الرقم القومي في طلب الحج، وإرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة مع نموذج طلب الحج.

وبالنسبة للتقديم لحج الجمعيات الأهلية، فيمكن التسجيل من خلال الضغط هنا قبل يوم 12 مايو.

ويمكن ملء استمارات التقديم لحج القرعة هذا العام والتابع لوزارة التضامن من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية من خلال الضغط هنا.