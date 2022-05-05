رامي جمال يشعل أجواء الحديقة الصينية بـ«سقف» و«بسلم عليك»

احيا الفنان رامي جمال فقرته الغنائية، بحفل عيد الفطر المبارك في الحديقة الصينية، بتقديم نخبة من أهم وأبرز أغنياته.

بدأ جمال فقرته بأغنيته الشهيرة سقف، التي تفاعل معاها الجمهور، ثم قدم أغنية بسلم عليك. وطلب رامي خلال الحفل من الجمهور غناء أغنية سقف رفقته بدون العزف الموسيقي، ثم قدم ميدلي من أبرز الأغنيات التي لحنها في مسيرته الفنية.

أحمد سعد يفتتح حفل الحديقة الصينية

وبدأ الفنان الفنان أحمد سعد الحفل الغنائي المقام بالحديقة الصينية احتفالا برابع أيام عيد الفطر، على نغمات أغنية سكوت سكوت، وأكمل سعد وصلته بأغنية كل يوم، التي تفاعل معاها الجمهور في الحفل المقرر أن يختمه بهاء سلطان.

طرح رامي جمال مجموعة من الاغاني الفترة الماضية

يذكر أن المطرب رامى جمال طرح أغنية «حكايات جميلة» من ألبومه الجديد «ولسه» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال يطلق مسابقة بمناسبة حفلة اليوم

بينما أعلن المطرب رامي جمال عن مسابقة للجمهور بمنسابة هذه الحفلة، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والجائزة دعوة لشخصين لحضور حفل الخميس المقبل في الحديقة الصينية.

وكتب رامي جمال: «هسأل سؤال وهنختار 50 شخص، واللي هيجاوب عليه صح هياخد كل واحد دعوة لشخصين لحضور الحفل يوم الخميس القادم في الحديقه الصينية، اذكر اسم 3 من المشاهير اللي ظهروا في كليب سقف».