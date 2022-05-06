هشام عاشور يكشف عن فيلم أكشن جديد يجمعه بزوجته الفنانة نيللي كريم

تحدث هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم عن دورها في مسلسل فاتن أمل حربي الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي 2022، إذ جسدت دور «فاتن» السيدة التي تتعرض للعنف والإهمال من قبل زوجها الذي جسد دوره الفنان شريف سلامة، وتتفاقم معاناتها بعد الطلاق من أجل ضمان حقوق بناتها من خلال مطالبتها بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وعن كواليس تحضيرها للشخصية وتأثرها بها في المنزل، قال هشام عاشور خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: «أوقات وهي داخلة البيت بقول دي فيها نكد 3 أيام، بس هي جميلة وبتضحك وبتعرف تفصل كويس عن شخصيتها في المسلسل».

هشام عاشور يكشف رأيه في مسلسل فاتن أمل حربي

وأضاف «عاشور» أنه لم يستطع رؤية المسلسل كثيرة بسبب تعرض زوجته نيللي كريم للعنف به من قبل شريف سلامة: «المسلسل تقيل مقدرش أتفرج عليه كتير، وهي بتنضرب وتتشد مكنتش أقدر أشوف ده كتير».

فيما كشف عن استعداده مع زوجته نيللي كريم للمشاركة سويًا في فيلم أكشن جديد، يحضران له خلال الفترة المقبلة، إذ يجسد دور شخص غير سوي عقليًا: «فيه قصة مسلسل لمخرج نعرفه في أمريكا هتكون أكشن وهطلع فيه شخص غير سوي عقليا، وهيكون له مشاهد في الغابة».

وعن فارق السن بينهما، أوضح «عاشور»: «دول 6 أو 7 سنين وحتى لو 10، أنا عيشت في أمريكا سينجل 9 سنين، وهي الفكرة كلها إنك تلاقي حد قابلك يرتبط بيه مبتفكرش، وإحنا اتجوزنا بسرعة من غير ما نفكر حتى، والناس هنا في مصر كل اللي بيبقى شاغلها إنها تحكم على الناس بس».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

شارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي مجموعة من الفنانين، وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، محمد التاني، جيلان علاء، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.