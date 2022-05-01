طقس كفر الشيخ اليوم.. معتدل على بعض المناطق وحار على أخرى

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، جوا معتدلا على بعض مناطق المحافظة وحار على مناطق أخرى خاصة الشمالية، ما يجعل المواطنون يهربون غلى مصيف بلطيم وذلك هربا من حرارة الجو ولقضاء الإجازة الرسمية على الشواطئ، بينما ترفع اجهزة الأقليم، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.

حالة طقس كفر الشيخ اليوم على المراكز كافة

ويكون طقس كفر الشيخ اليوم، معتدلا على مناطق المحافظة الجنوبية وحارا على المنالطق الشمالية، فضلا عن سطوع الشمس ببعض المناطق، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الطقس سيكون حارا في أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما يكون معتدلا اليوم الأحد على بعض المناطق خاصة وجه بحري، فيما يكون الطقس بارد ليلا.

انتظام حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

بينما انتظمت حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس بسبب اعتدال طقس كفر الشيخ اليوم، حيث خرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم ببحيرة البرلس والبوغاز، بينما تزودت عشرات المراكب بمستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس وفقا لمصدر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن نحو 150 مركبا قد تزودت بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء البرلس وذلك للإبحار في مياه البرح الأبيض المتوسط في رحلات صيد طويلة وقصيرة وذلك بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم.

رفع الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم

فيما رفعت محافظة كفر الشيخ وأجهزتها، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم، حيث جرى التنسيق بين المرافق المختلفة وخاصة مرفقي الكهرباء والمياه لمواجهة أي أعطال قد تحدث.