طقس كفر الشيخ اليوم.. سطوع الشمس بعد تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، سطوع الشمس في بعض المناطق بعد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء أمس، وتشهد مناطق أخرى رياح خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، ما أدى لرفع حالة الطوارئ من قبل الأجهزة المعنية لمواجهة تقلبات الطقس.

طقس كفر الشيخ اليوم متقلب

ويشهد طقس كفر الشيخ اليوم تقلبا حيث يكون مشمسا تارة وتنشط الرياح تارة أخرى، ويواصل أبناء كفر الشيخ احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك على الرغم من تقلب الطقس، إذ تستقبل الحدائق المواطنين لليوم الثاني على التوالي احتفالا بعيد الفطر المبارك، كما تستقبل شواطئ مصيف بلطيم الأهالي للاحتفال.

انتظام الصيد في ظل عدم تأثير طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقا لمصدر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ، فإن حركة الصيد منتظمة، إذ لا يؤثر طقس كفر الشيخ اليوم على الحركة في بحيرة البرلس والبوغاز.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن بعض الصيادين خرجوا للبحث عن أرزاقهم في بحيرة البرلس والبوغاز على الرغم من استمرار الاحتفال بعيد الفطر المبارك،وهناك صيادون خرجوا في رحلات صيد محلية قبل عيد الفطر وهي رحلات تستمر لمدة أسبوعين وربما تصل إلى شهر أو أكثر في مياه البحر الأبيض المتوسط.