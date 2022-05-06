الشؤون الإسلامية: عمر هاشم بخير.. وشيخ الأزهر أول من اتصل به (فيديو)

ناشد الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المواطنين بالدعاء لفضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إذ تعرض لكسر في عظمة الفخذ: «هو بخير، كان يتوضّأ، وحدث له هذا الكسر، ونُقل إلى المستشفى.

وأوضح هندي أن الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب أول من اتصل بالشيخ عمر هاشم لدى وصوله إلى المستشفى.

وأضاف «هندي»، في مداخلة هاتفية مع «تلفزيون الوطن»: «كان بتمام الصحة والعافية، ولكنّ هذا الكسر قد يحدث لأي إنسان، وأحمد الله على كل شيء، وستجرى له عملية جراحية اليوم».

«هندي»: الجراحة لن تستمر وقتا طويلا

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن العملية الجراحية ستجرى للتعامل مع الكسر، ولن تستمر وقتا طويلا: «ربنا لطف بنا وبه وبكل المحبين للوسطية وسماحة الإسلام ومن تربوا على صوت الدكتور أحمد عمر هاشم عبر تاريخه الذي خدم فيه القرآن الكريم والسنة النبوية».

وواصل حديثه: «لا يسعنا إلا أن نسأل ونطلب من الجميع الدعاء، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، وعندما أبلغه بهذا الحب ودعاء الناس، يبادل الناس جميعا نفس الحب».

دعاء عبر «الوطن»

ودعا الدكتور عبدالغني هندي للدكتور أحمد عمر هاشم عبر «الوطن»، أن يُذهب الله تعالى عنه البأس والمرض وأن يتم عليه نعمته الصحة والعافية، ويتمتع بموفور الصحة والعافية وأن يجعله الله عونا في خدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سنة كتابه وأن يبارك لنا في أعمار علمائنا وكل من له فضل وحق علينا، مشددًا على أن للدكتور أحمد هاشم فضلا وحقا على كل طلاب الأزهر الشريف.