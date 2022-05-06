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مصرع وإصابة 17 شخصا في تصادم سيارة نقل ثقيل وميني باص بـ«الإقليمي»

كتب:

محمد سيف
11:15 ص | الجمعة 06 مايو 2022
حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب 14 آخرين في تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالقرب من القاهرة الجديدة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة نقل ثقيل واصطدامه بسيارة ميني باص محملة بالركاب

حادث الطريق الإقليمي

انتقل فريق أمني إلي مكان حادث الطريق الإقليمي وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجات المستشفى، والمصابين لغرف الرعاية لتلقي الإسعافات الأولية وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

نقل المصابين إلى المستشفيات

بدأ الفريق الأمني  في فحص آثار الحادث لتحديد أسبابه وموافاة النيابة بنتائجه.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بحدوث تصادم على الطريق الإقليمي فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.