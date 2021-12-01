مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في حادث مروع لسيارة ملاكي على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم نقل الجثتين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق.

رفع آثار الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إخطارا بوقوع حادث مروع على الطريق الإقليمي في المنوفية، وعلى الفور انتقل رجال قسم شرطة الباجور إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال الشهود وسائقي السيارات المتواجدين على الطريق لمعرفة تفاصيل الحادث، وتم رفع آثار الحادث وعودة حركة السير لطبيعتها.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بحادث الطريق الإقليمي

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث مروع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز الباجور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.