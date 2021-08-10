رئيس التحرير

محمود مسلم

عودة حركة المرور على الطريق الإقليمي في بنها بعد توقفها بسبب حادث

كتب:

حسن صالح
11:49 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تصادم

تصادم

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور، من إعادة فتح الطريق الإقليمي في نطاق مركز بنها أمام السيارات مرة أخرى، بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون، وتم رفع السيارة على جانب الطريق ووضع الرمال على المادة الرغوية للسماح بالسيارات بالسير.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة للمرور يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بمدخل بنها على الطريق الإقليمي، وانتقل العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية، على الفور لموقع الحادث.

وتبين انقلاب سيارة محملة بمادة رغوية «صابون»؛ ما أدى إلى توقف الطريق وتم التعامل مع الحادث بنقل سيارتي نقل محملتين بالرمال ووضعها على الطريق والسماح بسير السيارات مرة أخرى، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتم التحفظ على السيارة بواسطة مباحث مرور القليوبية وتولت النيابة التحقيق. 

وفاة قائد دراجة بخارية 

في وقت سابق شهدت منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر حادثا مأساويا، حيث اصطدمت دراجة بخارية بأتوبيس؛ ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد مصرع طالب في تصادم دراجة نارية مع اتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.

انتقل على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى «أ ح أ» 20 عاما فاصطدم بأتوبيس بسبب السرعة.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة، وتم نقل جثته للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

إصابة 16 شخصا في تصادم «ميكروباص وملاكي» بشمال سيناء

إصابة ثلاثة أشخاص في حادثي تصادم بأسيوط

بالأسماء.. 12 مصاباً في تصادم وانقلاب سيارة في الترعة بقنا

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة والد شقيقين من ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

القبض على السائق المتسبب في تصادم قطار بضائع بـ«مكيروباص» في الشرقية

 إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

تفحم 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

«مينا» يرحل و«لوجينا» تصارع الحياة.. قصة طفلين رحلت أسرتهما في حادث تصادم بالغردقة

«السواق هرب».. تصادم قطار بضائع بـ«ميكروباص» في الشرقية

«الفرح اتقلب غم».. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية وهروب السائق