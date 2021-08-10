عودة حركة المرور على الطريق الإقليمي في بنها بعد توقفها بسبب حادث

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور، من إعادة فتح الطريق الإقليمي في نطاق مركز بنها أمام السيارات مرة أخرى، بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون، وتم رفع السيارة على جانب الطريق ووضع الرمال على المادة الرغوية للسماح بالسيارات بالسير.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة للمرور يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بمدخل بنها على الطريق الإقليمي، وانتقل العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية، على الفور لموقع الحادث.

وتبين انقلاب سيارة محملة بمادة رغوية «صابون»؛ ما أدى إلى توقف الطريق وتم التعامل مع الحادث بنقل سيارتي نقل محملتين بالرمال ووضعها على الطريق والسماح بسير السيارات مرة أخرى، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتم التحفظ على السيارة بواسطة مباحث مرور القليوبية وتولت النيابة التحقيق.

وفاة قائد دراجة بخارية

في وقت سابق شهدت منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر حادثا مأساويا، حيث اصطدمت دراجة بخارية بأتوبيس؛ ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد مصرع طالب في تصادم دراجة نارية مع اتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.

انتقل على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى «أ ح أ» 20 عاما فاصطدم بأتوبيس بسبب السرعة.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة، وتم نقل جثته للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.