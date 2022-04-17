مصرع طفل غرقا بترعة في سوهاج: «اتزحلق وهو بيلعب»

ذهب الزوجان المقيمين بمحافظة أسيوط لزيارة عائلية لأهل الزوجة بقرية «برخيل» بمركز البلينا في محافظة سوهاج، ليخرج طفلهما صاحب الأربع سنوات للهو أمام منزل جده كعادته، فرحا بقدومه لزيارة منزل الجد، فتنزلق قدماه ويسقط بالترعة المقابلة للمنزل ويلقى حتفه غرقا، وينقل لمشرحة مستشفى البلينا المركزى بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من مستشفي البلينا المركزي بوصول الطفل «إسماعيل س ا م» 4 أعوام، ويقيم بمحافظة أسيوط «جثة هامدة» إدعاء غرق.

زيارة عائلية لمنزل الجد بسوهاج وراء الحادث

بسؤال والده المدعو «سامي ا م ا» 43 عاما، عامل، ويقيم بمحافظة أسيوط، بأنه قادم من محافظة أسيوط لمحافظة سوهاج، وبرفقته نجله لزيارة أهل زوجته، بناحية قرية برخيل بدائرة مركز البلينا، بمحافظة سوهاج.

والد الطفل المتوفى ينفى الشبهة الجنائية «وقع وهو بيلعب»

وأثناء لهو نجله المتوفى أمام منزل جده لوالدته على حافة الترعة المواجهة للمنزل بمحافظة سوهاج، انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى وجود شبهة جنائية.

تقرير الطب الشرعي وأسباب الوفاة

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة.