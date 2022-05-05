مصرع طفل غرقا في ترعة «بحر شبين» بالمحلة الكبرى

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، في انتشال جثة طفل مقيم قرية حمد التابعة لحي ثان في مدينة المحلة، في العقد الثاني من عمره، لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بحر شبين، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار بغرق طفل في ترعة بحر شبين

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بغرق طفل يدعى «أحمد. ع. ا» ويبلغ من العمر 13 عاما، في ترعة بحر شبين بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية من القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أن الطفل مقيم في عزبة حمد التابعة إلى دائرة قسم شرطة ثان المحلة، ولقى مصرعه غرقا في ترعة بحر شبين أثناء استحمامه ولهوه برفقة زملائه، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

انتشال جثة الطفل الغريق ونقلها للمستشفى

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.