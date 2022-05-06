ضبط 770 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 770 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 2 طن "أسمدة زراعية" ، 219 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 15,970 طن "دقيق – فول – شعرية - زيت طعام – أرز – عصائر – ألبان – أسماك" – 540 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز).

وجرى ضبط 333 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 13 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 15 قضية توقف عن الإنتاج – 133 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت 6,400 طن دقيق بلدى ، وكذا 9 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (233 إسطوانة بوتاجاز).

26 ألف طن إجمالي المضبوطات المخالفة

بلغ إجمالى المضبوطات 26,620 طن– 540 عبوة سجائر – 249 إسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها الآتى:-

ضبط 5 طن "أرز أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

ضبط مالكة مستودع دقيق بمحافظة سوهاج لتصرفها فى كمية قدرها 4,2 طن "دقيق بلدى" لبيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط 3,825 طن "دقيق أبيض – فول - شعرية" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بمحافظة القليوبية.

ضبط 2 طن "أسمدة زراعية" تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 233 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مستودع لتجارة إسطوانات البوتاجاز "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

ضبط 31 طن أقماح محلية محظور تداولها

ضبط 31 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة خارج الجهات المختصة دون تصريح ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة بمحافظة الشرقية.

ضبط طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة خارج الجهات المختصة دون تصريح ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف والحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة مطروح .

ضبط 1,51 طن "رنجة" مجهولة المصدر بالقليوببة

ضبط 1,51 طن "أسماك مُدخنة "رنجة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1,12 طن "أسماك مُدخنة "هارنج" بدون بيانات مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بمحافظة الغربية .

ضبط 3 طن "سلع غذائية مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة ملك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية .

ضبط 3 طن دقيق أبيض بدون مستندات قبل بيعها في السوق السوداء

تم ضبط قائد سيارة بمحافظة الفيوم وبحوزته كمية قدرها 3 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط 2,5 طن "نشا ذرة مستلزمات إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر – 200 عبوة "رقائق جلاش" منتج نهائى، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية .

ضبط 1,79 طن مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية .

ضبط 6 آلاف وحدة ألعاب نارية مهربة

ضبط مالك محل لتجارة الخردوات بمحافظة سوهاج بحوزته 6000 وحدة "ألعاب نارية" مهربة جمركياً ومحظور تداولها بالأسواق ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط مالك محل لتجارة السجائر بمحافظة الجيزة بحوزته 1326عبوة سجائر ومعسل"مختلفة الأنواع" مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من الألعاب النارية

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية حال قيادته سيارة ميكروباص وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأنواع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأخر مقابل تحصله على مبلغ مالى.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 4452 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3423) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1103) قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 5224 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 5224 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 5215 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 9 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 396 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 124 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 639 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.