ضبط 742 قضية حجب سلع غذائية و4 آلاف واقعة سرقة تيار كهربائي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 742 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 3 أطنان دقيق أبيض، 239 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالي مضبوطات بلغت 7,450 طن «دقيق، زيت طعام، أرز، مكرونة، وزيت»، 675 عبوة سجائر، 17 أسطوانة بوتاجاز، 150 رغيف.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 244 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 5 قضايا دقيق مدعم «تصرف» 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر، 61 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 71 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 11 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 11 قضية توقف عن الإنتاج، 75 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 3,950 طن دقيق، و5 قضايا استيلاء على السلع المدعومة، وبلغ إجمالي المضبوطات 14,050 طن، 150 رغيفا، 675 عبوة سجائر، و17 أسطوانة بوتاجاز.

حملات قطاع الأمن الاقتصادي

وكثّف قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2809 قضايا متنوعة في مخالفات قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 4146 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و121 قضية «ضرائب عامة، مخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 1096 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و1216 مخالفة مرورية متنوعة، و13 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 142 حكما قضائيا متنوعا، وقضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ضبط 5285 شخصا دون كمامة

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في مجال متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، عن ضبط 5285 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5278 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 7 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت الحملات 422 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط 113 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 568 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.