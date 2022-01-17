طريقة تركيب عداد مياه خلال أسبوع واحد.. «لو القديم اتسرق»

بسبب انشغال أصحاب المنزل أو السفر أو لأي سبب، قد يتعرض عداد المياه للسرقة، وفي حالة تعرضه للسرقة يسعى أصحابه وملاكه إلى استبداله خلال فترة قصيرة وبأقصى سرعة.

تركيب عداد مياه بدل فاقد

وتقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي، إمكانية تركيب عداد مياه جديد بدلا من المفقود أو المسروق خلال أسبوع فقط، حتى يمكن أن تعود الحياة لطبيعتها داخل المنزل.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدلا من المفقود

وحتى تتمكن من تقديم طلب لتركيب عداد مياه جديد بدلا من المفقود أو المسروق سيكون عليك تقديم بعض المستندات، والتي تم تحديدها كالآتي:

- طلب يكتبه ويقدمه صاحب العميل أو المنتفع بالوحدة السكنية.

- صورة من محضر سرقة العداد.

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- آخر فاتورة مياه للعميل للتأكد من عدم وجود مديونية أو أن العداد مفقود وليس مرفوع من قبل الشركة.

- وسيلة للتواصل مع العميل، وهي تشمل رقم التليفون الأرضي، والمحمول للشخص.

- البريد الإلكتروني للعميل.

خطوات تركيب عداد مياه بدلا من المفقود

بعد تجهيز المستفيد للمستندات السابق ذكرها، يقوم باتباع الآتي:

- التوجه إلى مقر شركة المياه والصرف الصحي التابع لها الوحدة السكنية الخاصة بالمستفيد.

- تقديم طلب الخدمة، غالبًا يكون متاح بفرع الشركة.

- بقوم المتقدم بتسديد قيمة المعاينة.

- سيتم إرسال فني من الشركة، للتأكد من فقد العداد وإجراء معاينة.

- بعدها سيتم إبلاغ العميل بسداد قيمة المقايسة، وهي قيمة متغيرة من وحدة لأخرى، لتركيب عداد جديد، بالإضافة إلي المديونية المستحقة على الاشتراك.

- بعد دفع قيمة المقايسة، سيتم إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد، وصرف العداد من المخازن.

- وفي النهاية سيقوم الفنين بتنفيذ المقايسة وتركيب العداد.

المدة الزمنية لتركيب عداد مياه

وبحسب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن إجراءات تركيب عداد بدل المفقود تستغرق نحو 7 أيام عمل، وهي كالآتي:

- تقديم الطلب وتسديد رسوم المعاينة تستغرق يوم واحد عمل.

- إجراء المعاينة وتحديد قيمة المقايسة 4 أيام

- إصدار أمر الشغل وتنفيذ وتركيب العداد يومان، وبذلك يصبح إجمالي الفترة التي تحتاجها لانتهاء الخدمة نحو أسبوع فقط.