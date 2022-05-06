دنيا عبدالعزيز: أرفض فيلم كل 15 يوم لأنها أعمال لا تضيف لتاريخي الفني

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز منذ صغرها في عدد كبير جدًا من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما أو الدراما أو المسرح، وحققت نجاحًا كبيرًا بظهورها في تلك الأعمال، وعلى الرغم من نجاحها في المشاركة في أعمال سينمائية مع كبار النجوم، إلا أن الدراما غلبت كثيرًا على مشاركتها الأخيرة بجانب العروض المسرحية.

وأوضحت دنيا عبد العزيز خلال ندوتها في «الوطن»، أن السبب في ابتعادها الفترة الأخيرة عن السينما والمشاركة في الأفلام يرجع إلى ضعف الأدوار التي تُعرض عليها، قائلة: «أنا بيتعرض عليا كل 15 يوم فيلم، بس نوعية أفلام وأدوار مش حاسة إنها هتضيفلي حاجة».

دنيا عبدالعزيز: مش هنزل من البيت إلا لو عمل إضافة ليا

وأضافت: «أنا عندي رصيد حلو من الأدوار والأعمال السينمائية، ده يكفيني، لإما أعمل حاجة تضيف للتاريخ الحلو ده في السينما لإما بلاش، لأني مش محتاجة اتشهر، وأعمل سينما وخلاص، وأول ما يتعرض عليا فيلم يستحق أو هيضيفلي هوافق وهعمله».

كما أشارت أنها في الفترة من 2011 إلى عام 2015 لم تشارك في أعمال فنية سوى مسرحية «رئيس جمهورية نفسي» مع الفنان محمد رمضان بسبب قلة جودة الأعمال التي عرضت عليها في ذلك الوقت، موضحة: «كان بيتعرض عليا كل يوم أفلام ومسلسلات مبتعجبنيش، وأنا معنديش استعداد أنزل من البيت إلا لما أحس إني هعمل حاجة إضافة ليا، وعايزة أعمل حاجة وأنا مبسوطة إني عاملة شغل حلو، وفضلت لحد ما جالي «حواري بوخاريست» ورجعت أعمل الحمدلله».

مشاركات دنيا عبدالعزيز في السينما

يذكر أن «عبد العزيز» شاركت في عدد من الأفلام الناجحة منها فيلم «أمير الظلام» مع النجم عادل إمام، وفيلم «صراع الزوجات» مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالإضافة إلى مشاركتها مع الفنانة عبلة كامل في فيلم «كلم ماما»، وفيلم «المرأة والساطور» مع الفنانة نبيلة عبيد.