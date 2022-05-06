دنيا عبدالعزيز: استقبلت شائعة طلاقي بـ«ضحكة كبيرة»

علقت الفنانة دنيا عبد العزيز علي شائعة انفصالها عن زوجها بعد أيام من احتفالهما بعقد القران.

وقال دنيا عبدالعزيز خلال ندوة «الوطن» إنها ضحكت كثيرًا عندما استقبلت تلك الشائعة، إذ كانت هي وزوجها مدعوان على الغذاء، موضحة أنها تلقت وقتها اتصالًا من أحد أصدقائها ليتأكد من حقيقة الأمر، فضحكوا جميعًا فور سماعهم الخبر، موضحة: «إحنا ملحقناش نتخانق أصلًا عشان نطلق».

دنيا عبدالعزيز تكشف أسباب موافقتها على الزواج

وكشفت عن أسباب موافقتها على الزواج قائلة: «مصطفى صديق مُقرب لي منذ 12 عامًا، وكنا نتعامل مع بعضنا من منطلق الأخوة، فكان يأخذ رأيي عندما يرتبط بفتاة ما، وأنا أيضًا كنت باخذ رأيه عندما أعجب بشخص ما، فهو كان آخر شخص يخطر على بالي أنّ أرتبط به، والعكس صحيح، فنعرف عن بعضنا كل شيء».

واستطردت عبدالعزيز: «وكان من أكثر المُقربين لوالدتي رحمها الله، وكانت بينهما علاقة صداقة خاصة، فكنت أعود من التصوير مثلًا وأجدهما يتناولان الغذاء مع بعضهما، فكانت تحبه بشكلٍ كبير، كما أنه لم يتركها لحظة وقت مرضها، وعندما رحلت لم يتركني لحظة».

دنيا عبدالعزيز تشكف عن موعد ومكان حفل زفافها

واختتمت حديثها بإن حفل الزفاف سيُعقد عقب إجازة عيد الفطر، على إحدى الشواطئ، بحضور الأهل والمُقربين فقط، وذلك بعدما احتفلت بزملائها خلال عقد القران، في أجواء أشبه بالفرح، واحتفلت مُجددًا مع مجموعة أخرى من الزملاء في مكان آخر، ليكون الفرح مُقتصرًا على الأهل فقط خارج القاهرة.