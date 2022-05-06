دنيا عبدالعزيز: «دعيت ربنا يقبض روحي بعد وفاة أمي وفكرت في الانتحار»

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن أصعب فترة مرت بيها، وكانت عقب وفاة والدتها خلال الفترة الأخيرة، وأنها كانت تفكر في الانتحار بعد وفاتها.

دنيا عبدالعزيز فكرت بالانتحار بسبب وفاة والدتها

وقال دنيا عبدالعزيز خلال ندوة «الوطن» أنها بالفعل فكرت في الانتحار بعد ساعات من وفاة والدتها، فلم تكن تصدق رحيلها، وفي لحظة صدمة وعدم وعي، قالت: «يارب عاوزة أروح لها وأمشي من الدنيا.. يارب وديني عند أمي أنا عايشة ليه.. يارب ليه خدتها وسبتني».

واستطردت: «لم يكن انتحار بمعنى أنني هموت نفسي، إلا أنّ تلك المشاعر السلبية تبدلت بعدما أدركت بأن الله تركني في الدنيا لأنشر لها أعمال خيرية باسمها، ومنذ ذلك الحين أبحث عن الأشياء التي تُسعدها لأقوم بها، وأتذكر أنّ أول مرة أديت فيها العمرة بصحبة أمي».

دنيا عبدالعزيز تكشف عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة والدتها

وأضافت «عبدالعزيز» أنها لا يمكن أن تنسى المشهد الأخيرة، إذ توفيت وهي مُمسكة بيدها، واليد الأخرى تمسك في يد زوجها مصطفى كامل، فكان لديها أملًا للحظات الأخيرة أنها ستُغادر العناية المركزة وتعود معها إلى المنزل، حتى عندما قال لها الطبيب المعالج «كلها 6 شهور وينتهي كل شيء» لم تصدقه، وقالت إنّ ذلك خرافات وستتماثل للشفاء، لكن بطبيعة الحال لكل شيء نهاية حتى رحلت، معقبة: «بالتأكيد أنا لم أتخيل وفاتها حتى الآن، وأشعر أحيانًا أنني سأعود إلى المنزل نهاية اليوم وأجدها، وعندما أدرك الحقيقة أتعب جدًا».