درجات الحرارة اليوم السبت 7-5-2022 في مصر

مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس بشكل يومي، فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة في جميع محافظات مصر، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في جميع المحافظات، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 7 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كالتالي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 26 16

طنطا 25 16

شبين الكوم 27 17

دمنهور 26 17

بلطيم 24 18

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 30 14

بورسعيد 24 17

دمياط 24 18

الزقازيق 27 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 28 16

نخل 24 12

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 19

سوهاج 33 19

قنا 33 20

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 34 20

أبو سمبل 34 19

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 32 19

أبورماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18