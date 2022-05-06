انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة بشمال سيناء

أنخفظت درجات الحرارة بشكل غير متوقع بمدن وقرى شمال سيناء، وهبت رياح شديدة محملة بالأتربة على المناطق الساحلية والصحراوية في العريش، والشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء.

الحرارة تصل لـ15 درجة

وهبت رياح باردة على الطريق الساحلي بين العريش وبئر العبد، وأدى هذا إلى تناثر الرمال على نهر الطريق والمنحنيات العمومية بالطريق العام، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، التي سجلت 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وذلك بحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، من امتداد الشبورة المائية من منطقة الساحل شرق العريش حتى بالوظة، غرب بئر العبد بطول 160 كيلو مترات على الطريق الساحلى السريع.

الأرصاد تحذر السائقين من الكثبان الرملية

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد والتوقع المناخي السائقين توخي الحيطة والحذر والقيادة على مهل، تحسبًا لوجود تراكم للرمال التي جرفتها الرياح من الكثبان الرملية إلى وسط الطريق، بمناطق التلول والروضة والكرامة والشوحط، وبالوظة ورابعة غرب وشرق مدينة بئر العبد.

وحذر مجلس مدينة الشيخ زويد السائقين من السرعة الزائدة على ملف الخروبة وأبوعاصي غرب المدينة، وذلك من خلال وضع لافتات مرورية كُتب عليها: «تمهل منحنى خطر، وطريق التوائى حذر».

مجلس مدينة العريش يزيل أثار الرياح والرمال

بدوره قال مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جرى رفع الأوراق والقمامة التي تسببتها الرياح، والأجواء المناخية، وبدأ عمال المجلس وشركة النظافة بالعمل على إزالة الرمال من شوارع المدينة الرئيسية، ورفع 6 أطنان قمامة من الطرق الفرعية للمدينة.

وأكد مجلس المدينة، أنه على تواصل مع رؤساء القرى والأحياء بالعريش، لمتابعة أحوال الطقس لحظة بلحظة، وأن هناك تنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد لرفع الرمال الزاحفة من نهر الطريق الساحلي العام.