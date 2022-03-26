أستاذ أوبئة: وفيات الموجة السادسة ستكون الأقل.. وانتهاء تصنيف كورونا كجائحة بعدها

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن موجة كورونا الحالية في مصر كُسرت أول شهر مارس الجاري، حيث جرى الانتهاء من الموجة الخامسة، ومن المتوقع أن تدخل في الموجة السادسة بنسبة عالية، وقد تكون نسب الإصابات فيها كبيرة لكن وفياتها ستكون الأقل مقارنة بالموجات الخمسة السابقة، موضحًا: «نحن الآن في فترة راحة، ومن الملاحظ أن الإصابات الآن أعلى من معدلات الإصابات في فترات الراحة بالموجات السابقة، إذ أنها في حدود 700 إصابة يومية بعد أن كانت 450 إصابة بحد أقصى».

وتوقع عنان في مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، من تقديم الإعلامية هبة جلال، أن منظمة الصحة العالمية انتهاء تصنيف فيروس كورونا كجائحة، مردفًا: «زيادة الإصابات في فترة راحة هذه الموجة ليس مقلقا، لأن أوميكرون هو المتسبب في ذلك، وخصائصه هي سرعة الانتشار لكن الخطورة أقل، وبالنسبة فإن لدينا في هذه الفترة نفس عدد الوفيات في فترات الراحة بالموجات السابقة».

نسبة ضئيلة لمصابي كورونا المقبلين على مستشفيات وزارة الصحة

وتابعت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الإقبال على إجراء المسحات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة تمثل من 5% إلى 7% فقط في مصر، خلال الفترة الحالية، وهذا أمر جيد، ونحن في حاجة إلى حذر؛ لأن فترة الراحة يعقبها فترة ارتفاع نسبي، وبخاصة أننا على مشارف شهر رمضان المبارك، ونحتاج إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الاماكن المزدحمة.

نصيحة بارتداء الكمامات

وأكد، على أهمية ارتداء الكمامات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية ومن لم يحصلوا على الجرعات التنشيطية، موضحًا أن نسبة الشفاء من كورونا في مصر.