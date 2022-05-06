التصريح بدفن سائق توك توك لقي مصرعه في مشاجرة بسبب صوت الأغاني

أمرت نيابة طوخ بالتصريح بدفن جثمان سائق توك توك، لقي مصرعه في مشاجرة بينه وبين صاحب مقهى، حيث قام المجني عليه بتشغيل أغاني شعبية في التوك توك الخاص به بصوت مرتفع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث التي كشفت وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم، بسبب أولوية المرور، وتجددت مرة أخرى فتعدى المتهم على المجني عليه وتسبب في وفاته.

بلاغ بمشاجرة في طوخ

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، بوصول شخص مصاب بقطع بالوريد الرئيسي بسبب مشاجرة، إلا أنه توفى خلال محاولات إسعافه، وعلى الفور انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاوني المباحث لمكان الحادث.

المشاجرة بدأت بمشادة كلامية

وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين «ح إ ف»، 19 سنة، سائق توك توك، و«أ ا ا»، 35 سنة، صاحب مقهى بدائرة المركز، بسبب قيام الأخير بمطالبة الأول بخفض صوت الكاسيت بسبب ارتفاعه بالأغاني أمام المقهى، وتطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بقطعة سيراميك، تسببت في قطع بالوريد الرئيسي.

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة طوخ بالقليوبية، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائي حول الواقعة.