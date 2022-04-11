وفاة شاب أثناء اللعب في دورة رمضانية بالمنوفية: أصيب بأزمة قلبية

شهدت قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفاة شاب يدعى عبدالله قوطة أثناء دورة رمضانية في القرية، إذ سقط على الأرض أثناء اللعب قبل الإفطار في شهر رمضان، وقام أصدقاؤه بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته ولكنه توفي، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من أهالي قرية شبراباص.

تشييع جنازة الشاب في قرية شبراباص

وشيع أهالي قرية شبراباص بمحافظة المنوفية، جنازة الشاب المتوفي بأزمة قلبية، في أثناء مشاركته بالدورة الرمضانية، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أصدقاء وأسرة الشاب المتوفي، وتداول عدد من أصدقاء الشاب خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر علي فراقة، مؤكدين أنه كان طيب القلب ومحبوب من الجميع.

صديق الشاب المتوفي يكشف التفاصيل

وكشف أحمد شرف الدين صديق الشاب المتوفي أثناء الدورة الرمضانية، تفاصيل الوفاة، موضحًا أن صديقه كان يلعب المباراة وفجأة شعر بالاعياء والتعب وطلب الخروج من أرضية الملعب، وبعدها بدقائق سقط على الأرض وأصيب بأزمة قلبية وحاول الجميع إنقاذه ولكنه توفي: «الجميع أصيب بصدمة وحزن شديد بسبب وفاته».

وأضاف صديق الشاب المتوفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صديقه كان محبوبًا من الجميع، ومتزوج ولديه 4 أبناء، فضلًا عن رعايته لشقيقه الذي يعاني من إعاقة، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر علي فراقه.