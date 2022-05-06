وفاة شاب بعد خطيبته بالدقهلية.. وجنازة مهيبة لوداع «عرسان الجنة»

شيّع الآلاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جنازة شاب توفي بعد خطيبته بيوم واحد حزنًا عليها، بعد أن كانا يستعدان للزوج خلال عدة أشهر، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء المحافظة، لوفاة شاب بعد وفاة خطيبته، وعاشوا حالة من الصدمة، خاصة أن الشاب والفتاة كانا يقيمان بنفس المكان، وهو عزبة الفتح التابعة لقرية مصر الجديدة بمركز الجمالية.

وفاة شاب بعد وفاة خطيبته في الدقهلية

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي بسبب وفاة شاب بعد وفاة خطيبته، وأطلق عليهما أهالي العزبة التي يقيمان بها «عرسان الجنة»، حيث توفي «كريم أحمد شحاتة»، 24 سنة عامل، وذلك بعد 24 ساعة من وفاة خطيبته «دنيا محمد مصطفى حسانين»، ومقيمان في عزبة الفتح بقرية مصر الجديدة، مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، لتهتز وسائل التواصل الاجتماعي في الدقهلية لإعلان وفاة شاب بعد وفاة خطيبته، وكانت الصدمة الكبرى بين أسرتيهما.

التصريح بدفن شاب توفي بعد وفاة خطيبته

‏وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب كريم أحمد شحاتة، بعد أن أكدت التقارير الطبية بمستشفى المنصورة الدولي عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

أقارب الشاب يروون تفاصيل وفاته بعد وفاة خطيبته

وأكد أقارب «كريم» أنه شاب مكافح كان يعمل في محل لبيع الأقمشة في محافظة دمياط، وارتبط عاطفيًا بجارته «دنيا»، وتمت خطبتهما منذ حوالي 6 أشهر فقط، وبعدها بدأ الشاب في تجهيز شقته للزواج، وكانوا سعيدين إلى أن أصيبت الفتاة بوعكة صحية وجرى نقلها إلى المستشفى، فذهب «كريم» إليها وظل معها في مستشفى الجمالية المركزي.

وأوضح الأهالي لـ«الوطن» أن الفتاة لم تمكث كثيرًا في المستشفى، فقد كانت تعاني من مرض السكر، وأعلن الأطباء وفاتها، لينكسر قلب «كريم»، وحضر جميع مراسم دفن خطيبته وبعدها أصيب بإعياء شديد وجرى نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة به وسط حالة من الحزب الشديد بين كل من عرفه.