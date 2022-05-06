كواليس اللحظات الأخيرة لحريق مدينة نصر.. الزوج حضن طفله وقفز من النافذة

نقلت عدسة «الوطن» بثا مباشرا من داخل شقة مدينة نصر التي شهدت اندلاع حريق هائل أسفر عن مصرع أب وطفليه وإصابته زوجته وشقيقها بحروق.

كواليس اللحظات الأخيرة للحريق

روت جارة «خالد. ك»، ضحية حريق شقته بمنطقة مدينة نصر، كواليس اللحظات الأخيرة للحريق الذي اندلع داخل شقته وأسفر عنه مصرعه وطفليه وإصابة زوجته وشقيقها بحروق في أنحاء متفرقة من جسدهم.

فتقول الجارة لـ«الوطن» إن الجميع فوجئ بسماع صرخات تأتي من داخل الشقة المجاورة لهم وحينما أسرعوا اكتشفوا ألسنة اللهب تخرج من الشقة.

الزوج احتضن طفله وقفز من نافذة الشقة

وأضافت أن النيران حاصرت الأسرة داخل الشقة فاحتضن الزوج طفله وألقى بنفسه من نافذة الشقة بالطابق العاشر ليلقيا مصرعهما في الحال، وحينما شاهدت الزوجة المشهد أصابتها الصدمة.

وأوضحت أن حارس العقار تدخل مع الجيران سريعا وأنزلوا حبلا من الطابق العلوى للشقة المحترقة وسحبوا الزوجة وشقيقها من الشقة.

وأكدت الجارة أن الضحية وأسرته يقطنون في الشقة منذ حوالي عامين ومشهود لهم بالسمعة الطيبة بين الجميع.

كما أن طفلتهم الصغيرة ماتت بالاختناق داخل الشقة، حيث عثروا على جثتها مختنقة داخل الشقة، كما أن النيران التهمت الشقة بالكامل من الداخل.