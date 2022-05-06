مجلس الوزراء: إجمالي تكلفة استخدام التابلت بالعملية التعليمية 3.5 مليار جنيه

نشر الحساب الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تدوينة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيبس بوك» إن إجمالي تكلفة استخدام التابلت في العملية التعليمية لمصر خلال العام الدراسي 2021/2022 وصل إلى 3.5 مليار جنيه.

العام الماضي وصل إجمالي استخدام التابلت لـ2.9 مليار جنيه

وأضاف الحساب الرسمي للمركز: «في العام الدراسي السابق 2020/2021 وصل إجمالي تكلفة استخدام التابلت في العملية التعليمية لـ2.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21%».

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رد على مطلب أحد أولياء الأمور بضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل وعمل إدارة فعلية لذلك لمساعدة الطلاب على الالتحاق بالوظيفة بعد التخرج مباشرة، قائلاً: «هذا بالفعل ما بدأناه منذ 4 سنوات، ووصلنا اليوم لأكثر من 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مرتبطة مباشرة مع الصناعة وسوق العمل المصرية، وكذلك نعمل على الارتقاء بالجودة من خلال هيئة (إتقان) الجديدة».

التعليم: الوزارة حريصة على النهوض بالتعليم الفني

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن الوزارة حريصة كل الحرص على النهوض بقطاع التعليم الفني سواء من خلال افتتاح مدارس تكنولوجية جديدة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس مختلفة، أو بتوفير مناهج دراسية بمنهجية الجدارات.