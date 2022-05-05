فيلم «واحد تانى» وأغنية «الحركة دي» يتصدران تويتر

تصدر فيلم «واحد تاني» وأغنية «الحركة دي»، للنجم أحمد حلمي، تريند موقع تويتر، بالتزامن مع عرضه في السينمات، وتصدره شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي في مصر والدول العربية.

فيلم «واحد تاني» يتصدر إيرادات موسم العيد

حصد فيلم «واحد تانى»، إيرادات بلغت 20 مليون جنيه في 3 أيام عرض، وجاءت تفاصيل الإيرادات كالتالى: مليون جنيه ليلة الأحد وقفة عيد الفطر، 5 ملايين جنيه يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، و7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و6 ملايين 950 ألف جنيه أمس الأربعاء ثالث أيام العيد.

ويحتل الفيلم، المركز الأول أيضا في شباك تذاكر الدول العربية، إذ تصدر الإيرادات في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وسوريا ولبنان والمغرب العربي.

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم «واحد تانى» بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

أحداث فيلم «واحد تانى»

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.