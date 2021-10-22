شاهد عيان يروي تفاصيل انقلاب ميكروباص زفة عروسين: إصابة 3 أطفال

قال شاهد عيان علي حادث انقلاب سيارة ميكروباص صدمتها سيارة ملاكي تحمل عروسين ليلة الزفاف، إن سائق السيارة الميكروباص أصيب، بجانب إصابة 3 أطفال كانوا متواجدين بالسيارة، أحدهم أصيب ببتر أصبع قدمه.

وأضاف الشاهد لـ «الوطن»، أنه بمجرد انقلاب السيارة قام الأهالي بمحاولة إنقاذ الضحايا، وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث تسبب اصطدام سيارة العروسين في انحراف الميكروباص في الحارة العكسية وانقلابها.

حادث في زفة عروسين

شهد كورنيش الملك الصالح، انقلاب سيارة ميكروباص صدمتها سيارة ملاكي في زفة عروسين بطريق كورنيش الملك الصالح بعدما اختلت عجلة القيادة بسيارة العروسين أثناء قيام السائق بعمل عرض بالسيارة والانحدار بعجلة القيادة يمينا ويسارا، مما تسبب في اصطدام سيارة العروسين بعدد من سيارات الميكروباص بالطريق وتسبب في انقلاب إحداها.

تهور السائق تسبب في الحادث

ورد بلاغ الي غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق كورنيش الملك الصالح، وعقب الانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة المعازيم في ليلة الزفاف، بسبب قيام سائق سيارة العروسين بالاحتفال بالعرس والانحدار بعجلة القيادة يمينا ويسارا مما تسبب في اصطدام السيارة بسياراتى ميكروباص بجوارها، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.