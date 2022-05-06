لحظة قصف روسي لحديقة شهيرة في أوكرانيا.. «فيديو»

نشرت فضائية الحدث، مقطع فيديو متداولا لكاميرا مراقبة رصدت لحظة قصف روسي متجدد لحديقة غوركي الشهيرة في مدينة خاركيف الأوكرانية.

لحظة قصف روسي لحديقة شهيرة في أوكرانيا

قصف أكبر مدن أوكرانيا

وتعد خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من ناحية المساحة وعدد السكان، وهي أكبر مركز صناعي وعلمي وثقافي، وتأسست عام 1654 كحصن عسكري، وبعد هذه البدايات المتواضعة نمت لتصبح مركزا رئيسيا للصناعة والتجارة والثقافة الأوكرانية.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية بإعلان رسمي من الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن وأسفرت عن تدمير العديد من المنشآت والمصانع والبنية التحتية وتهجير السكان وطلاب الجامعات من مختلف بلاد العالم الذين أتوا لأوكرانيا طلبا للعلم.

وفي سياق متصل، أثرت تلك الحرب على الأمن الغذائي العالمي بشكل كيبر هدد بعض الدول باحتمالية حدوث مجاعات وفقا لتصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماعه الأخير مع مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بالإسراع من إيجاد الحل السلمي لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذي أضر بالعالم أجمع.