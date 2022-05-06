لحظة قصف روسي لحديقة شهيرة في أوكرانيا.. «فيديو»
كتب:
محمد أيمن سالم
11:33 م | الجمعة 06 مايو 2022
أرشيفية
نشرت فضائية الحدث، مقطع فيديو متداولا لكاميرا مراقبة رصدت لحظة قصف روسي متجدد لحديقة غوركي الشهيرة في مدينة خاركيف الأوكرانية.
لحظة قصف روسي لحديقة شهيرة في أوكرانيا
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قصف روسي متجدد لحديقة غوركي الشهيرة في #خاركيف الأوكرانية#أوكرانيا#روسيا#الحدث pic.twitter.com/GJAQweyy0R— ا لـحـدث (@AlHadath) May 6, 2022
قصف أكبر مدن أوكرانيا
وتعد خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من ناحية المساحة وعدد السكان، وهي أكبر مركز صناعي وعلمي وثقافي، وتأسست عام 1654 كحصن عسكري، وبعد هذه البدايات المتواضعة نمت لتصبح مركزا رئيسيا للصناعة والتجارة والثقافة الأوكرانية.
وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية بإعلان رسمي من الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن وأسفرت عن تدمير العديد من المنشآت والمصانع والبنية التحتية وتهجير السكان وطلاب الجامعات من مختلف بلاد العالم الذين أتوا لأوكرانيا طلبا للعلم.
وفي سياق متصل، أثرت تلك الحرب على الأمن الغذائي العالمي بشكل كيبر هدد بعض الدول باحتمالية حدوث مجاعات وفقا لتصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماعه الأخير مع مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بالإسراع من إيجاد الحل السلمي لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذي أضر بالعالم أجمع.