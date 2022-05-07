اليوم.. طلاب «أولى وتانية» إعدادي بالجيزة يؤدون امتحان اللغة العربية 2022

انتهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي تبدأ غداً السبت الموافق 7 مايو الجاري، إذ شكلت غرفة عمليات مركزية وانتهت من توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

الانتهاء من طباعة جميع الأسئلة

في البداية قال أشرف سلومة، مدير المديرية، إنه جرى الانتهاء من طباعة جميع أسئلة الامتحانات، بعد وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات تغطي أجزاء المقرر الدراسي.

وأضافت «سلومة» في بيان له، أنه تم التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة لسير اللجان الامتحانية والعمل على حل أي مشكلة تواجه الطلاب، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة مراجعة المقررات الدراسية من الكتب التي وفرتها الوزارة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة 2022

- يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة 2022

-يعقد يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

-يعقد يوم الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.