ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بالقفز من أعلى كوبري الجامعة في نهر النيل بالجيزة

حاولت ربة منزل إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من أعلى كوبري الجامعة في الجيزة، إلا أن رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من إنقاذها.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ربة المنزل تعاني من أزمة نفسية، دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها.

بلاغ لشرطة الجيزة

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بإنقاذ ربة منزل بعظ محاولتها إنهاء حياتها في نهر النيل.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، إلى أن ربة منزل توجهت إلى كوبري الجامعة، وقفزت بنهر النيل، محاولة إنهاء حياتها، إلا أن رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من إنقاذها، وإحباط محاولتها لإنهاء حياتها.

السيدة تعاني من أزمة نفسية

وتوصلت التحريات إلى أنها تعاني من أزمة نفسية، وجرى إنقاذها دون إصابات، وهي بصحة جيدة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.