ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلال والعثور على جثة داخل ترعة بالغربية

شهدت قرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، قيام ربة منزل بالتخلص من حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال السامة، وذلك لمرورها بأزمة نفسية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أزمة نفسية

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ، بانتحار ربة منزل تدعى «هبة.ق» بحبوب الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذها وعمل الإسعافات الأولية، ولكن بدون جدوى.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتبين من التحريات أنها تناولت حبة حفظ الغلال لمرورها بأزمة نفسية.

العثور على جثة متعفنة

كما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن عثور أهالي قرية الرجدية، التابعة لمركز ومدينة طنطا، على جثة مجهولة الهوية لسيدة في العقد الرابع من العمر، وفي حالة تعفن، ملقاة داخل ترعة بنطاق القرية، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتم ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاةز

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.