فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق السابع في ظروف غامضة بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض إقدام فتاة على إنهاء حياتها قفزا من الطابق السابع بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفية، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بوصول فتاة مصابة بكسور ونزيف داخلي وتهشم الجمجمة ووفاتها أثناء إسعافها، وبالانتقال تبين العثور علي جثة فتاة تدعي «أسماء.ح.أ»، في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وتبين إصابتها بكسور وتهشم في الجمجمة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة محصل كهرباء سقط من الطابق الرابع بالبساتين

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة «محمد.ع»، 30 سنة، محصل كهرباء، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء الكشف على عداد الكهرباء الخاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكان مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي محمد عزت 30 سنة محصل بشركة الكهرباء، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.