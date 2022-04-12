نجاة ربة منزل من الموت حاولت الانتحار بـ«مادة كاوية» في سوهاج

أقدمت «قمر» 33 عاما، ربة منزل من مركز أخميم بمحافظة سوهاج، على إنهاء حياتها بتناول مادة كاوية، لمرورها بأزمة نفسية منذ أكثر من عام، لكن تم إسعافها ونقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

الإخطار الأمني وإسعاف المصابة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى طما المركزي، بوصول «قمر. ع. ع. ه» 33 عاما ربة منزل، تقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابة بـ«حالة إعياء وقيئ»، وادعت تناول مادة كاوية، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافها، عقب تحويلها من مستشفى طما المركزي.

حاولت إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية

وبسؤال المصابة التي تقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، أفادت بحدوث إصابتها عقب تناولها مادة كاوية بالمنزل، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ أكثر من سنة، وعدم تحسن حالتها رغم تلقيها على دعم وعلاج نفسي لأكثر من ثلاثة أشهر، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها، فتناولت «مادة كاوية»، لكن استطاع شقيقها وزوجها، نقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب اكتشافهما ذلك.

شقيق المصابة ينفي الشبهة الجنائية

بسوال شقيقها «م. ع» 23 عاما عامل، أفاد بأن شقيقتة تعانى من حالة نفسية، واضطرابات منذ أكثر من عام، وأنه فوجئ باتصال من زوجها يخبره بتناولها «مادة كاوية»، ليسرع معه بنقلها لمستشفى طما المركزي لإسعافها، ونفي الشبهة الجنائية.